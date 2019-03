Greta Thunberg bei Klimaprotest in Berlin

Berlin (dpa) - In der deutschen Hauptstadt Berlin sind am Freitag erneut Tausende Schüler der Schule fern geblieben und haben sich zu Protesten gegen die Klimapolitik versammelt. Zu der «Fridays For Future»-Demonstration hat sich dieses Mal auch die Gründerin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, angekündigt. Um 13.00 Uhr war eine Rede der 16-Jährigen vor dem Brandenburger Tor geplant.

Die Schülerin wurde kürzlich für den Friedensnobelpreis 2019 nominiert. Das amerikanische Magazin «Time» hat Thunberg in die Liste der 25 einflussreichsten Teenager des Jahres 2018 aufgenommen.

Zum Auftakt des Aktionstages gab es am Vormittag eine Kundgebung im Invalidenpark unweit des Hauptbahnhofes. Viele Schüler brachten selbstgestaltete Plakate mit. So fragte die zehnjährige Franka auf ihrem Transparent mit Blick auf die Erderwärmung: «Opa, wie sieht ein Schneemann aus?»

Bundesweit wollten am Freitag in über 20 Städten Menschen auf die Straße gehen. Ihren Ursprung haben die «Fridays For Future»-Aktionen in Schweden. Inzwischen ist daraus eine globale Bewegung geworden. Seit Monaten gehen Schüler auch in Deutschland freitags nicht zur Schule, sondern fordern mehr Engagement der Politiker für den Klimaschutz.