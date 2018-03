Denkmäler werden restauriert

Bonn (dpa) - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will in diesem Jahr bundesweit die Restaurierung von mindestens 360 Gebäuden und Anlagen fördern. Das teilte die Stiftung mit. Darunter sind die Beethovenhalle in Bonn, aber auch das Rathaus im fränkischen Rothenburg ob der Tauber und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Mit Hilfe der Stiftung saniert werden auch ehemalige Pfarrhäuser, Klöster, Kirchen, Villen, Fachwerkgebäude, Schiffe oder ein Gebäude im Kölner Zoo.

Die in Bonn ansässige Stiftung will deutschlandweit mit zunächst etwa 12,5 Millionen und später wohl insgesamt etwa 30 Millionen Euro bei der oft aufwendigen Sanierung von Denkmälern unter die Arme greifen. Dabei werden oft die Eigentümer unterstützt, um den Eigenanteil für eine geförderte Sanierung zu erreichen. Die Einnahmen der Stiftung stammen etwa zur Hälfte aus Spenden, Erbschaften oder Bußgeldern sowie aus der Lotterie Glücksspirale.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellte seit ihrer Gründung 1985 bundesweit nach eigenen Angaben bislang rund 590 Millionen Euro für mehr als 5000 Denkmäler zur Verfügung. Mit rund 200 000 Förderern gilt sie als größte Privatinitiative in Deutschlands Denkmalpflege.