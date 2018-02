Der Straßenkarneval hat begonnen

Köln/Mainz (dpa) - In den närrischen Hochburgen in Deutschland hat am Donnerstag um 11 Uhr 11 der Straßenkarneval begonnen. In vielen Städten stürmten die Frauen an Weiberfastnacht traditionell die Rathäuser und übernehmen symbolisch die Macht. So nehmen in Düsseldorf die alten «Möhnen» traditionell den Bürgermeister gefangen. In Bonn greifen die Waschweiber an. Und in Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. Dort hatten sich schon am frühen Vormittag Tausende Jecken in der Altstadt versammelt.

Im Mittelalter hatte die Fastnacht - der Begriff «Karneval» war unbekannt - den Charakter eines zügellosen Volksfestes. Für wenige Tage im Jahr schuf er eine verkehrte Welt, in der sich der Bettler als König verkleiden konnte. Der Obrigkeit war der Mummenschanz verdächtig, sie verbot ihn immer wieder, doch ohne Erfolg. Auf brave durchreisende Bürgersleute wirkte das raue Volksfest abschreckend. Der Münchner Hofrat Albert Klebe notierte noch im Jahr 1800 in Köln: «Alle Wirtshäuser ertönten von Musik und Gläserklang und dem Brüllen und Jauchzen des besoffenen Pöbels. Nichts als hässliche Nonnen, schmierige Caminfeger und altväterisch gekleidete Weiber.»