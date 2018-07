Jerusalem (dpa) - Ein deutsch-hebräischer Übersetzerpreis ist am Montag in Jerusalem im Beisein von Kulturstaatsministerin Monika Grütters verliehen worden. Für die Übersetzung der «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» von Thomas Mann ins Hebräische wurde die im Januar gestorbene Israelin Nili Mirsky posthum ausgezeichnet, wie das israelische Kulturministerium am Montag mitteilte.

Anne Birkenhauer Molad wurde für die Übersetzung des Buchs «Kommt ein Pferd in die Bar» von David Grossman ins Deutsche ausgezeichnet. An der Zeremonie nahm auch die israelische Kulturministerin Miri Regev teil. Der Preis ist mit jeweils 10 000 Euro dotiert.