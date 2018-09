Deutsch-polnische Zusammenarbeit

Warschau (dpa) - Deutschland und Polen wollen in den Bereichen Berufsbildung und Technologie eng zusammenarbeiten. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag nach einem Treffen mit dem polnischen Minister für Investitionen und Entwicklung, Jerzy Kwiecinski, in Warschau an.

Beide Seiten wollten die Wirtschaftsbeziehungen intensivieren. «Wir haben enorme Wachstumspotenziale, die wir durch eine bessere Zusammenarbeit erschließen können», sagte Altmaier. Der Handel zwischen Polen und Deutschland hatte 2017 mit einem Volumen von fast 111 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht.

Das polnische Wirtschaftswachstum von etwa fünf Prozent sorge für Zuversicht bei deutschen Investoren, sagte Altmaier. Doch auch Deutschland werde zunehmend für polnische Unternehmen attraktiv. «Ich bin sehr beeindruckt, wie viele sehr qualifizierte polnische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berufliche Erfahrungen in Deutschland aufzuweisen haben», sagte Altmaier, der 2019 einen deutsch-polnischen Wirtschaftsgipfel für Unternehmen ausrichten will.

Nach Schätzungen der deutsch-polnischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in Warschau haben zwischen 1000 und 1500 polnische Unternehmen Filialen in Deutschland. Die vom Bund geförderte Germany Trade and Invest (GTAI) geht mit etwa 1800 Unternehmen von einer noch größeren Zahl aus. Die meisten sind in den Branchen Transport und Logistik, Bau, Lebensmittel und Metall tätig.