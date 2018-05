Deutsch-russisches «Friedensspiel»

Wolgograd (dpa) - Die Fußballer haben rote Nelken mitgebracht. Unter einer riesigen Fackel im «Saal des Soldatenruhms» im südrussischen Wolgograd, dem früheren Stalingrad, legen deutsche und russische U18-Nationalspieler die Blumen nieder. Es ist ein Ort, der Ehrfurcht gebietet, ein Ort des Schweigens, der an den Tod Hunderttausender Soldaten im Zweiten Weltkrieg erinnert. Aber für die Nachwuchskicker ist das Mahnmal nun auch ein Ort der Verständigung. Es ist eine außergewöhnliche Einstimmung auf ein Freundschaftsspiel wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Der U18-Nachwuchs der früheren Kriegsparteien traf sich nun zum «Friedensspiel» in Wolgograd. Dem Ort, an dem sich ihre Urgroßväter einst bekämpften. Fußball auf dem früheren Schlachtfeld. Sie selbst sind Jahrgang 2000, den Krieg kennen sie nur aus Büchern und Filmen.

Es sei wichtig, das Erinnern und Versöhnen zu demonstrieren, sagt DFB-Präsident Reinhard Grindel. «Wir möchten, dass die jungen Leute genau an diesem Ort und genau in diesem historischen Zusammenhang einen Weg finden, gemeinsam Fair Play und Respekt zu zeigen.» Vor der Partie nahm er am Mamajew-Hügel an der ewigen Flamme an einer gemeinsamen Kranzniederlegung mit dem russischen Fußball-Verband teil. «Ein beindruckendes Symbol von Erinnerung und Versöhnung», schrieb Grindel danach bei Twitter.

Das «Friedensspiel» im WM-Spielort Wolgograd, das die deutschen Junioren im Zenit-Stadion 3:1 (2:0) gewannen, war der Höhepunkt einer deutsch-russischen Fußballwoche, zu der Grindel mit einer Delegation angereist war. Gespräche mit russischen Offiziellen standen auf dem Programm. Grindel will sich für einen reibungslosen Ablauf für die Fans bei der WM einsetzen, und er will Brücken bauen.

«Die WM ist eine Plattform, um Menschen zusammenzubringen», sagt Grindel. Dafür hätten der DFB und der russische Fußballverband Fanvertreter aus beiden Ländern zusammengebracht. Für die Gastgeber sei wichtig, dass die Gäste ohne Vorurteile und voller Neugierde kommen. So könne die WM auch dazu beitragen, dass sich das Bild des Westens hier in Russland ändert, meint Grindel.

Respekt, Fair Play und Menschenrechte, das sind die Werte, mit denen Grindel die Macht des Fußballs umschreibt. Er lobt die Bemühungen der Organisatoren, dem offenen Rassismus Grenzen zu setzen, der im russischen Fußball weit verbreitet ist. Auch die Gefahr durch Hooligan-Gewalt, so sei ihm glaubhaft versichert worden, habe Russland im Griff. «Wir gehen davon aus, dass sich das Hooligan-Problem bei der WM nicht so stellen wird, wie wir das (bei der Europameisterschaft 2016) in Frankreich erlebt haben.» Damals hatten prügelnde russische und britische Hools Schlagzeilen gemacht.

Interesse geweckt und Eindruck gemacht hat die Reise nach Russland auch schon bei den deutschen U18-Spielern. Nach einem Besuch der Gedenkstätte in Wolgograd sagte Angreifer Kilian Ludewig von RB Leipzig, es sei ein großes Glück, in Frieden aufwachsen zu können. «Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, haben wir heute nochmal vor Augen geführt bekommen.»