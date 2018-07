Deutsche Akademie ehrt Autoren

Darmstadt (dpa) - Der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa geht 2018 an den Kunsthistoriker und Publizisten Wolfgang Kemp (72). Der österreichische Autor, Journalist und Übersetzer Martin Pollack (74) erhält den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. Beide Auszeichnungen werden von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vergeben und sind jeweils mit 20 000 Euro dotiert. Sie werden zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis für Terézia Mora am 27. Oktober in Darmstadt verliehen.

Die Jury würdigte Kemp als «vorzüglichen Erzähler» und «glänzenden Essayisten», wie die Akademie am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Mit «großer stilistischer Sicherheit vermag er dem Leser komplexe Werke der Bildenden Kunst in einer anschaulichen, begriffsklaren, theoretisch durchdachten und ästhetisch sensiblen Prosa zu erschließen.» Sein Werk umfasse zudem ein «staunenswert breites Themenspektrum».

«Martin Pollacks Werk ist unverzichtbar», heißt es in der Würdigung der Jury. Er habe seine Arbeit den «vergessenen und verdrängten Ereignissen in der mitteleuropäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gewidmet». Mit «Akribie und Beharrlichkeit» rekonstruiere er Geschehnisse. Seine Essays machten zudem begreifbar, «wie sehr Geschichte eine Landschaft formt und dadurch wiederum das Leben der Menschen, die in ihr wohnen».