Deutsche Fußballerinnen erreichen EM-Halbfinale

Basel (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen sind bei der Europameisterschaft in der Schweiz ins Halbfinale eingezogen. Das Team von Trainer Christian Wück gewann gegen Frankreich trotz einer frühen Roten Karte gegen Kathrin Hendrich mit 6:5 im Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Grace Geyoro verwandelte in der 15. Spielminute einen Elfmeter für das französische Team. Sjoeke Nüsken (25. Minute) erzielte das zwischenzeitliche 1:1. Fast über die komplette Spielzeit hatte sich das deutsche Team in Unterzahl durchkämpfen müssen. Kathrin Hendrich sah nach einem Foul in der 13. Minute die Rote Karte. Im Elfmeterschießen verwandelten auf deutscher Seite neben Ann-Katrin Berger auch Janina Minge, Linda Dallmann, Rebecca Knaak, Klara Bühl und Sjoeke Nüsken. Torküterin Ann-Katrin Berger parierte gegen Amel Majri und Alice Sombath.

In der Runde der letzten Vier trifft der achtfache deutsche Titelgewinner am Mittwoch im nächsten Giganten-Duell auf Weltmeister Spanien in Zürich. „Man hat gesehen: Wir sind für Großes bereit, für Großes fähig“, so Fußballspielerin Janina Minge.