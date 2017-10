Deutsche gehen gerne aus

Wiesbaden (dpa) - Die Konsumfreude der Verbraucher treibt die Geschäfte im deutschen Gastgewerbe weiter an. Im Urlaubsmonat August stieg der Umsatz bereinigt um Preisanstiege (real) um 0,9 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Nominal legte der Erlös von Gastronomie und Beherbergungsbetrieben um 3,2 Prozent zu.

Die Branche profitiert von der guten Konjunktur, welche die Löhne vieler Verbraucher steigen lässt. Die Reise- und Ausgehfreude der Menschen sei ungebrochen, hatte zuletzt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erklärt. Er erwartet zudem für den Deutschlandtourismus das achte Rekordjahr in Folge. In den ersten acht Monaten dieses Jahres stieg der Umsatz im Gastgewerbe real um 1,5 Prozent und nominal um 3,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.