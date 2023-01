Deutsche Militärhilfe für die Ukraine

Ramstein (dpa) – Die Bundesregierung lässt die Verfügbarkeit von Leopard-Kampfpanzern zur Lieferung in die Ukraine prüfen. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte bei der Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Ramstein in Deutschland, dass er den Auftrag erteilt habe festzustellen, wie viele Leopard-2-Panzer abgegeben werden könnten. „Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle“, sagte Pistorius. Die politische Entscheidung über eine Lieferung werde dann „so bald wie möglich getroffen“.

„Deutschland wird nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen“, betonte Pistorius. Derzeit habe die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung die höchste Priorität. Mit Blick auf geplante Lieferungen etwas des Flugabwehrsystems Patriot sagte er, mit diesem „Frühjahrspaket“ im Umfang von einer Milliarde Euro steige der Gesamtumfang der deutschen Militärhilfe seit Beginn des Kriegs auf 3,3 Milliarden Euro.