Deutsche Nonne heiliggesprochen

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat einen seiner Vorgänger, Paul VI., sowie die deutsche Ordensschwester Katharina Kasper heiliggesprochen. Zudem erhob der Pontifex den ermordeten salvadorianischen Bischof Oscar Romero am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom in den Stand der Heiligen, der als Verfechter für die Belange der Armen gilt. Die Zeremonie nutzte der argentinische Pontifex, um Geldgier und Machtstreben anzuprangern.

«Wo das Geld im Mittelpunkt steht, gibt es keinen Platz für Gott und auch keinen Platz für den Menschen», sagte Franziskus bei der Messe vor rund 70 000 Gläubigen. Reichtum sei «gefährlich». «Das Problem liegt auf unserer Seite: unser Zuviel-Haben, unser Zuviel-Wollen erstickt unsere Herzen und macht uns unfähig zu lieben.» Die Menschen müssten «die Sehnsucht nach Status und Macht» aufgeben.

Alle der insgesamt sieben Heiliggesprochenen stünden für den Einsatz der Kirche für die Armen, wie er auch Franziskus am Herzen liegt. Als Reliquien wurden Knochenteile von Romero und Kasper sowie ein blutbeflecktes Hemd von Paul VI. an den Altar gebracht.

Kasper (1820 bis 1898) stammt aus einer Bauernfamilie aus dem Westerwald und ist Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern, die sich um Alte und Kranke kümmert. Der Limburger Bischof Georg Bätzing bezeichnete die Heiligsprechung als «ein großartiges Geschenk». Damit würdige die Kirche das «Lebens- und Glaubenszeugnis» der Ordensschwester und schenke ihr weltweit Beachtung. Aus Deutschland waren rund 1500 Pilger angereist. «Das Ereignis muss jetzt erstmal sacken. Ich bin gespannt, welche Wege, die neue Heilige uns dann zeigen wird», sagte der Bischof.