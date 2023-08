Deutsche trauern nach frühem WM-Aus

Berlin (dpa / d.de) – Traurig rang die deutsche Rekordtorschützin Alexandra Popp um Erklärungen für die größte Blamage in der Geschichte der deutschen Fußballerinnen. „Ich habe es tatsächlich noch nicht begriffen. Mir tut es brutal weh“, sagte die Kapitänin des Fußballnationalteams der Frauen. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen die vermeintlich schlechtere Mannschaft aus Südkorea ist das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Dabei war die Auswahl von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg mit großen Ambitionen in das Turnier gegangen, viele hatten vorher sogar vom Titel geträumt.

Im deutschen Team, das mit einem 6:0 gegen Marokko so gut ins Turnier gestartet war, herrschte Enttäuschung und Entsetzen, ebenso wie bei den vielen Fans vor Ort und in der Heimat. Noch auf dem Platz vergossen zahlreiche Spielerinnen Tränen und spendeten sich gegenseitig Trost. Die Gefühle teilten sie mit den Brasilianerinnen um Superstar Marta, die ebenfalls überraschend schon in der Vorrunde ausgeschieden sind. Tränen flossen auch bei den Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland – auch für sie ist die WM zuende, kaum dass sie begonnen hat.