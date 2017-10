Deutsche Welle steigert Reichweite

München (dpa) - Die Deutsche Welle (DW) hat an Reichweite zugelegt. Die Zahl der wöchentlichen Nutzer ihrer Angebote ist in den vergangenen vier Jahren von 101 auf 157 Millionen weltweit gestiegen, wie DW-Intendant Peter Limbourg auf den Medientagen in München bekanntgab. Das für 2017 selbst gesetzte Ziel von 150 Millionen Nutzern sei damit deutlich übertroffen worden. Möglich geworden sei das unter anderem durch Veränderungen im Programmangebot und dem konsequenten Einsatz von Social-Media-Content.

Dazu beigetragen habe außerdem der Ausbau der technischen Reichweite für die vier linearen TV-Kanäle der Deutschen Welle – Englisch, Arabisch, Spanisch und Deutsch – auf weltweit 465 Millionen Haushalte. Die Daten sind Limbourg zufolge erste Ergebnisse des neuen Evaluationsberichts, den die DW für die Jahre 2014 bis 2017 erstellt.