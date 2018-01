Deutscher Arbeitsmarkt im Jahr 2018

Nürnberg (dpa) - Deutschlands Job-Boom wird auch 2018 weitergehen - darin sind sich die Experten einig. Beim künftigen Tempo, mit dem die Arbeitslosenzahl sinken wird, sind sich die Arbeitsmarkt- und Konjunkturforscher allerdings erstaunlich uneinig. Die Prognosen der Fachleute reichen von Euphorie bis zu vorsichtiger Skepsis. Andere sehen, nachdem die Arbeitslosenzahlen längst auf ein Rekordtief gesunken sind, schlicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Viel tiefer lasse sich die Arbeitslosigkeit kaum noch drücken.

Denn auch wenn die Konjunktur 2018 nach allgemeiner Einschätzung weiter kräftig brummen dürfte - die immer deutlicher zu Tage tretenden Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes dürften zu einer weiteren Abkoppelung der Arbeitslosigkeit von der konjunkturellen Entwicklung führen, deutet etwa die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Dezember an.

Die Forscher des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarktforschung (IAB) geben sich jedenfalls erstaunlich zurückhaltend. Nachdem die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit jahrelang eher zu den Optimisten gehört hatte, reihte sie sich in ihrer jüngsten Prognose nun eher bei den Skeptikern ein. Nach drei Boomjahren mit einer zuletzt geradezu stürmischen Entwicklung rechnen die Nürnberger Forscher für 2018 mit einer Verschnaufpause auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Im Jahresschnitt geht das IAB nur noch von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 60 000 auf 2,48 Millionen Jobsucher aus. Im Jahr 2017 sackten die Erwerbslosenzahlen immerhin noch um rund 160 000 ab. In den beiden Jahren davor waren es jeweils 104 000 gewesen.

Dabei ist die Bandbreite der Experten-Prognosen für 2018 so groß wie selten: So sehen einige Ökonomen von Großbanken die deutsche Wirtschaft in so guter Verfassung, dass sie ihr eine Senkung der Arbeitslosigkeit im Jahresschnitt um bis zu 150 000 auf bis zu 2,4 Millionen zutrauen. Andere sind hingegen davon überzeugt, das die Arbeitslosigkeit auf dem bereits extrem niedrigen 2017er Niveau von 2,53 Millionen Arbeitslosen verharren wird.