Deutscher soll UNDP leiten

New York (dpa) - Der deutsche Top-Diplomat Achim Steiner soll Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) werden. VN-Generalsekretär António Guterres habe Steiner ernannt, hieß es in der Nacht zum Donnerstag aus westlichen Diplomatenkreisen. Die noch ausstehende Zustimmung der UN-Vollversammlung gilt als Formsache. «Glückwunsch an Achim Steiner zur Ernennung, UNDP zu leiten», twitterte die schwedische UN-Vertretung. «Wir freuen uns auf weiter gute Zusammenarbeit.» Der Posten ist einer der ranghöchsten innerhalb der UN-Hierarchie.

Steiner lehrt derzeit an der Universität in Oxford. Zwischen 2006 und 2016 hatte er die UN-Umweltorganisation UNEP geleitet. Geboren in Brasilien als Kind deutscher Einwanderer hatte er in Oxford, London, Harvard und Berlin studiert und dann unter anderem für die deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) und die Weltnaturschutzunion (IUCN) gearbeitet.