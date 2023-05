Deutschland begeht Tag der Befreiung

Deutschland und viele weitere Länder erinnern heute an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 78 Jahren. Am 8. Mai 1945 endete in Europa der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Ein Großteil der Konzentrationslager war zu diesem Zeitpunkt befreit, darunter Auschwitz von sowjetischen Truppen am 27. Januar 1945 und Buchenwald von US-amerikanischen am 11. April 1945. Dem Zweiten Weltkrieg fielen 60 bis 70 Millionen Soldaten und Zivilistinnen und Zivilisten zum Opfer. Mehr als sechs Millionen Menschen wurden in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet.



Am vierten Jahrestag der Kapitulation wurde in Bonn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Dennoch stand der 8. Mai in der Bundesrepublik lange als Symbol für Niederlage und Verlust. Als Wendepunkt gilt die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985, der ihn als Tag der Befreiung und der Erinnerung bezeichnete. (Fazit/BpB)