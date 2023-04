Deutschland begrüßt Nato-Beitritt Finnlands

Brüssel (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat den Nato-Beitritt Finnlands als „ein Tag der Freude“ bezeichnet. „Mit Finnland wird die Nato stärker», sagte sie beim Nato-Außenministertreffen in Brüssel. „Finnland gewinnt damit ein Mehr an Sicherheit. Und wir gewinnen damit als Nato einen starken Partner an unserer Seite.“ Sie bedauere jedoch, dass zugleich nicht auch Schweden beitreten konnte. Finnland ist am Dienstag offiziell in die Nato aufgenommen worden. Das Land hatte unter dem Eindruck des russischen Einmarschs in die Ukraine im Mai vergangenen Jahres zusammen mit Schweden die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis beantragt. Der schwedische Beitritt wird bislang von den Bündnismitgliedern Türkei und Ungarn blockiert.