Deutschland, eine Rutschpartie

Berlin (dpa) - Arktische Kälte mit bis zu minus 31 Grad und viele Hundert Glätteunfälle: Der Winter hat Deutschland am Wochenende richtig in die Mangel genommen, aber jetzt wird es wieder wärmer. Viele Menschen sind am Samstag und Sonntag auf spiegelglatten Bürgersteigen ausgerutscht und haben sich verletzt. Klempner mussten unzählige geplatzte Wasserrohre reparieren. Und manche Skigebiete klagen, weil es zeitweise sogar den Wintersportlern zu kalt für die Piste war. Eine Reihe von deutschen Zoos blieb wegen Eisflächen auf den Gehwegen geschlossen - unter anderem in Hamburg, Duisburg und Krefeld.

Am schlimmsten trafen Glätte, Blitzeis und Schnee allerdings die Autofahrer. In Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei rund 1500 Verkehrsunfälle auf spiegelglatten Straßen. In Niedersachsen gab es landesweit 630 Unfälle. Meistens ging es mit Blechschäden oder leichten Blessuren aus, doch es gab auch einen Toten und Schwerverletzte. Rettungskräfte und Straßendienste waren im Dauereinsatz. Das Wochenende hatte mit der bisher kältesten Nacht dieses Winters begonnen. Eine Wetter-Station meldete am Samstagmorgen minus 31,4 Grad.

Mit dem Winter dieses arktischen Ausmaßes ist es in den nächsten Tagen vorerst vorbei. Doch bei Werten zwischen minus und plus fünf Grad sei auch in den kommenden Tagen weiter Vorsicht im Straßenverkehr angebracht, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Für die Lausitz und den Südosten sagen die Meteorologen bis Dienstag Dauerfrost zwischen minus fünf und minus 20 Grad vorher.