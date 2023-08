Deutschland einigt sich mit EU

Berlin/Hamburg (dpa) - Beim Umbau des Stromsystems setzt die Bundesregierung vor allem auf erneuerbare Energien aus Wind und Sonne. Zusätzlich sollen neue Wasserstoff- und Gaskraftwerke als Absicherung gebaut werden. Um staatliche Anreize dafür zu setzen, plant Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck eine Kraftwerksstrategie. Habeck und die EU-Kommission einigten sich nun in einemersten Schritt auf „Leitplanken“ für die dafür vorgesehenen Beihilfen und Investitionskostenzuschüsse. Habeck sprach von einem „politischen Durchbruch“ auf dem Weg zu CO2-freien Kraftwerken.

Ziel der Bundesregierung ist es, dass 80 Prozent des Stroms in Deutschland im Jahr 2030 aus erneuerbaren Quellen kommt, derzeit ist es etwas mehr als die Hälfte. Für den Bau der neuen Kraftwerke sollen zunächst 8,8 Gigawatt an neuen Kraftwerken ausgeschrieben werden, die von Beginn an mit Wasserstoff betrieben werden. Bis 2035 sollen bis zu 15 Gigawatt an Wasserstoffkraftwerken ausgeschrieben werden, die vorübergehend auch mit Erdgas betrieben werden können.