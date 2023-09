Deutschland erstmals Weltmeister im Basketball

Manila (dpa) - Die deutschen Basketballer haben zum ersten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Im Finale siegte das DBB-Team gegen Serbien. Arm in Arm sangen Deutschlands Basketball-Helden ausgelassen die Nationalhymne, Kapitän Dennis Schröder hatte Tränen in den Augen. Danach nahm der überragende NBA-Profi um 23.03 Uhr Ortszeit den WM-Pokal entgegen. Angeführt vom wie entfesselt aufspielenden Schröder setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag in Manila in einem mitreißenden Endspiel mit 83:77 (47:47) gegen Serbien durch und vollbrachte damit eine der größten Überraschungen der deutschen Sportgeschichte.

Es war die nicht vorstellbare Krönung eines unvergesslichen Basketball-Sommers, in dem sich der in der Vergangenheit gerade in Deutschland oft kritisierte Schröder endgültig zum deutschen Basketball-König krönte. „Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei. Im vergangenen Jahr Bronze bei der EM, jetzt der WM-Titel - ich will nichts mehr über meinen Namen hören“, sagte Schröder nach dem bislang größten Triumph seiner Karriere mit dem Korbnetz um den Hals. „Ich will einfach Respekt. Das war ein Statement.“

„Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz bei X, früher Twitter. „Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!“, schrieb Dirk Nowitzki wenige Sekunden nach dem Ende der Partie. Selbst die inzwischen abgetretene deutsche Basketball-Ikone schaffte so etwas in ihrer Karriere nicht.

Deutschlands Basketballer blieben damit im gesamten Turnier ungeschlagen und vollendeten mit dem historischen ersten WM-Titel perfekte Wochen in Asien. „Es klingt unglaublich. Wie wir es auch geschafft haben gegen die stärksten Teams der Welt. Weltmeister!“, sagte Schröder. „Jetzt wird definitiv gefeiert.“ Erst am Montagabend fliegen die Goldmedaillen-Gewinner via Abu Dhabi zurück nach Deutschland, wo es am Dienstagvormittag in Frankfurt am Main einen Empfang geben wird.

Der Gold-Coup von Manila ist der zweite internationale Titel nach der EM 1993. Die goldene Naismith-Trophy geht nach acht Siegen aus acht Spielen für die nächsten vier Jahre bis zur WM 2027 in Katar völlig verdient nach Deutschland.