Deutschland feiert 35 Jahre Einheit in Saarbrücken

Saarbrücken (dpa mit d.de) - Deutschland begeht heute den 35. Jahrestag der Wiedervereinigung. Gastgeber ist das Saarland, das die zentralen Feierlichkeiten ausrichtet. Unter dem Motto „Zukunft durch Wandel“ hat sich Saarbrückens Innenstadt in eine große Festmeile verwandelt. Nach Angaben der Staatskanzlei kamen bereits am Donnerstag, dem ersten Tag der Feier, eine hohe fünfstellige Zahl an Besucherinnen und Besuchern.

Die saarländische Ministerpräsidentin und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger betonte bei der Eröffnung des Bürgerfests, man feiere „die Demokratie und die Einheit, aber auch die feinen Unterschiede und die Vielfalt“. Bis Samstagabend erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit über 600 Künstlerinnen und Künstlern, 150 Ausstellern. Busse und Bahnen sind im gesamten Saarland kostenlos, große Teile der Innenstadt autofrei.

Zum Festakt reisen heute Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in die saarländische Hauptstadt.