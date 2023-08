Deutschland feiert 75 Jahre Verfassungskonvent

Herrenchiemsee (dpa) - Mit Warnungen an alle Demokratiefeinde hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Geburtsstunde des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland erinnert. „Wir alle – jede Politikerin und jeder Politiker, aber eben auch jede Bürgerin und jeder Bürger – wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unsere Demokratie. Wir müssen sie schützen“, sagte Steinmeier bei den Feiern zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents in Herrenchiemsee. „Erinnern wir uns daran, dass unsere Demokratie im Schatten von Diktatur, Krieg und Völkermord entstand“, betonte der Bundespräsident.

Der Verfassungskonvent fand im August 1948 im Alten Schloss auf Herrenchiemsee statt. Er wurde von den Ministerpräsidenten der Bundesländer der westlichen Besatzungszonen einberufen. Der Konvent erarbeitete in nur zwei Wochen eine Verfassung, die für das deutsche Grundgesetz die maßgebliche Grundlage bildete. Steinmeier eröffnete im Alten Schloss auch eine neue Ausstellung zum Konvent. „Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee ist unter den wichtigen Momenten in der Geschichte der deutschen Demokratie wohl einer der unbekanntesten. Dabei ist er einer der bedeutendsten“, sagte er.