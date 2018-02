Deutschland für grüne Investitionen

Brüssel (dpa) - Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für die Förderung grüner Investitionen auf europäischer Ebene ausgesprochen. «Wir haben uns über die Notwendigkeiten eines nachhaltigen Finanzsystems unterhalten», sagte Altmaier am Dienstag nach dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. «Ich habe das als ehemaliger Umweltminister ausdrücklich unterstützt.»

Er sei überzeugt, dass etwa grüne Anleihen zu einem Geschäftsmodell werden könnten, mit dem Wachstum in der Europäischen Union angestoßen werden könne - «wie wir es in Deutschland bei der Ressourceneffizienz, Green Tech und erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt haben», sagte Altmaier.

Nach den Worten von EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis gab es im Kreis der Minister breite Zustimmung für mehr Nachhaltigkeit im Finanzsystem. Die EU-Kommission will in den kommenden Wochen konkretere Pläne vorlegen. Ziel ist, dass im Finanzsektor stärkere Anreize für Investitionen geschaffen werden, die unter anderem zum Erreichen der EU-Klimaziele und der Senkung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes beitragen können.

Die EU will ihre Treibhausgase bis 2030 um 40 Prozent verglichen zu 1990 senken und so Zusagen aus dem Pariser-Klimaabkommen von 2015 umsetzen. Im Gespräch ist nun unter anderem ein EU-Siegel für grüne Investmentfonds.