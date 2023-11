Deutschland gedenkt der Pogromnacht 1938

Berlin (dpa / d.de) - Bundeskanzler Olaf Scholz erinnert an diesem Donnerstag an die Pogrome der Nationalsozialisten gegen Jüdinnen und Juden vom 9. November 1938 vor 85 Jahren. Bei der zentralen Gedenkfeier in einer Berliner Synagoge spricht auch Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Thema ist dabei auch die wachsenden Ängste von Jüdinnen und Juden heute.

1938 hatten Schlägertrupps der Nationalsozialisten in der Nacht vom 9. auf den 10. November landesweit eine Gewaltwelle gegen Juden begonnen. In der Folge wurden starben mehr als 2000 Menschen, 1.200 Synagogen wurden angezündet, zerstört und beschädigt, 7500 Geschäfte geplündert und 30 000 Juden in Konzentrationslager verschleppt. Viele Bürger machten bei den Pogromen mit oder stellten sich ihnen zumindest nicht entgegen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der neben Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig ebenfalls an der Berliner Gedenkfeier teilnimmt, hatte am Mittwoch Juden den Schutz durch Staat und Gesellschaft ausdrücklich zugesagt. Scholz hat sich bereits ähnlich geäußert: «Wer Juden in Deutschland angreift, greift uns alle an», sagte der Kanzler vor einigen Tagen.