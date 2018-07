Deutschland hilft gegen Waldbrände

Berlin (dpa) - Wegen der verheerenden Waldbrände in einigen Teilen Europas hat Deutschland den betroffenen Ländern seine Unterstützung zugesagt. «Wir stehen in diesen schweren Stunden fest an der Seite unserer europäischen Partner und Freunde», versicherte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. «Griechenland, Schweden und Lettland können sich unserer Unterstützung bei der Bewältigung der Brandkatastrophe gewiss sein.» Am Vortag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits ein Kondolenztelegramm an den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras geschickt und ihm Deutschlands Solidarität zugesichert.

In Schweden hatten deutsche Feuerwehrleute am Dienstag bereits ihren ersten Einsatz. Das Land hatte die Bundesrepublik um Hilfe gebeten, um die verheerenden Feuer in den Griff zu bekommen. Die 52 Helfer aus Niedersachsen sind zunächst für eine Woche für den Einsatz eingeplant.

Das Team rückte mit insgesamt zwölf Fahrzeugen sowie zwei Anhängern an. Darin transportierten die Feuerwehrleute unter anderem Ausrüstungsgegenstände, einen Kühlanhänger und eine Küche. Löschfahrzeuge, die größere Mengen Wasser an die Einsatzstellen bringen können, werden in Schweden besonders benötigt. Davon hat die Kreisfeuerwehr Nienburg fünf zur Verfügung und mitgenommen.