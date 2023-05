Deutschland sagt zwei Milliarden Euro für Klimafonds zu

Berlin (dpa) - Deutschland hat zwei Milliarden Euro für den Grünen Klimafonds zugesagt, der Schwellen- und Entwicklungsländern zugutekommt. Der Wandel zur Klimaneutralität müsse auch finanziert werden, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz beim Petersberger Klimadialog in Berlin. Mit dem Geld sollen die Länder Klimaschutzprojekte finanzieren, sich an den Klimawandel anpassen und eine klimafreundlichere Wirtschaft aufbauen. Durch die Zusage des Kanzlers gibt Deutschland nach Regierungsangaben als erster größerer Geber seinen Beitrag für die Finanzierungskonferenz bekannt, die Anfang Oktober in Bonn stattfinden soll.

Scholz setzte sich zudem für weltweit verbindliche Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien bei der nächsten Weltklimakonferenz ein. Er warb für eine „Verdreifachung des Zubaus“ bis zum Jahr 2030. „So würden wir ein deutliches Signal an die Real- und die Finanzwirtschaft senden, wohin die Reise geht“, sagte der Kanzler. Zuvor hatte sich bereits Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock für ein globales Ausbauziel stark gemacht.

Zum Petersberger Klimadialog In Berlin waren Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 40 Staaten zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz zusammengekommen, die Ende November im Emirat Dubai beginnt. Der designierte Präsident der Klimakonferenz, Sultan Ahmed al-Dschaber, bekannte sich in der deutschen Hauptstadt ebenfalls zum zügigen Ausbau erneuerbarer Energien und nannte ähnliche Zahlen wie Scholz. Der Petersberger Klimadialog bringt seit 2010 jedes Jahr eine Auswahl an Ländern zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz zusammen.