Deutschland setzt bestimmte Entwicklungsprojekte in Afghanistan-fort

Berlin (dpa) - Deutschland will bestimmte Entwicklungsprojekte in Afghanistan trotz der massiven Einschränkung von Frauenrechten durch die regierenden militant-islamistischen Taliban wieder aufnehmen. Dabei gehe man nach dem Grundsatz „mit Frauen für Frauen“ vor, teilte Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit. Soweit Frauen in den von Deutschland finanzierten Programmen mitarbeiteten und durch diese erreicht werden könnten, werde man das Engagement zum Erhalt der Basisversorgung in Afghanistan fortführen.

Nachdem die Taliban Frauen Ende Dezember verboten hatten, für Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten, hatte Schulze Projekte zur Unterstützung der Grundbedürfnisse der afghanischen Bevölkerung vorläufig ausgesetzt. Seitdem habe man mit anderen Gebern, den Vereinten Nationen (UN) und der Weltbank abgewogen, ob und wie weitere Unterstützung möglich sei, hieß es nun.

Schulze forderte erneut die Rücknahme der Eingriffe in die Rechte von Frauen und Mädchen. Deutschland müsse sich angesichts der gravierenden humanitären Krise aber auch weiterhin für die Menschen in Afghanistan engagieren. Afghanische Frauen und Mädchen würden „doppelt bestraft, wenn wir das entwicklungspolitische Engagement in den Bereichen aussetzen, in denen Frauen weiter beschäftigt und Frauen weiterhin erreicht werden können“, hieß es weiter. Das Entwicklungsministerium hatte im vergangenen Jahr insgesamt 187 Millionen Euro für Projekte in Afghanistan zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Gelder aus den Vorjahren. Alle Programme arbeiteten regierungsfern, wurde betont.