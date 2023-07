Deutschland setzt sich für ukrainische Getreideexporte ein

Brüssel (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat verstärkte Bemühungen für Getreideexporte aus der Ukraine angekündigt. „Hunderttausende von Menschen, um nicht zu sagen Millionen, brauchen dringend das Getreide aus der Ukraine“, sagte Baerbock bei einem Treffen der Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union in Brüssel. „Deswegen arbeiten wir mit allen Partnern international zusammen, damit das Getreide in der Ukraine jetzt in den nächsten Wochen nicht in den Silos verrottet, sondern zu den Menschen auf der Welt kommt, die es dringend brauchen.“

Eine Option ist es nach Angaben Baerbocks, künftig mehr Getreide per Bahn aus der Ukraine zu bringen. Die EU hatte bereits kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land damit begonnen, alternative Verkehrsrouten zu stärken.

Russland hatte zuvor das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer trotz aller internationalen Appelle für beendet erklärt. Die ukrainischen Getreide-Exporte sind gerade für ärmere Länder in Afrika, Asien und Nahost wichtig. Baerbock kritisierte, dass der russische Präsident Wladimir Putin das Getreideabkommen aufgekündigt habe und nun auch noch den Hafen von Odessa bombardiere, sei „nicht nur ein erneuter Angriff auf die Ukraine, sondern es ist ein Angriff auf die Menschen, auf die ärmsten Menschen auf dieser Welt“.

Die Ukraine kann derweil auf neue weitreichende Unterstützungszusagen der Europäischen Union hoffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlug bei dem Außenministertreffen in Brüssel unter anderem vor, der Regierung in Kiew eine deutliche Ausweitung des militärischen Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte zuzusichern.