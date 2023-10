Deutschland stellt sich an die Seite Israels

Berlin (dpa) – Nach dem Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel hat Bundeskanzler Scholz Israel die Solidarität Deutschlands zugesagt. „Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst. Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite“, ließ er am Samstag verlautbaren. Als sichtbares Zeichen der unverbrüchlichen deutsch-israelischen Freundschaft wurde das Brandenburger Tor in Berlin in den Farben der Israelischen Fahne angestrahlt.

Außenministerin Annalena Baerbock warnte nach dem Großangriff der Hamas vor einer Eskalation in der Region. „Dieser Tag ist eine Zäsur, ein präzedenzloser Akt der Eskalation durch die Hamas“, sagte Baerbock. „Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation.“ Sie könne nur „auf das Schärfste davor warnen, dass sich andere diesem Terror anschließen“, sagte die Außenministerin. Die Geiselnahmen durch die Hamas seien „abscheulich und verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht“. Der Terror der Hamas müsse sofort aufhören. Die Bundesregierung stehe solidarisch an der Seite Israels, versicherte auch sie.

Baerbock telefonierte unter anderem mit dem palästinensischen Außenminister Riad Al-Maliki, ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen und dem ägyptischen Außenminister Samih Schukri. Am späten Abend nahm sie an einer Telefonkonferenz mit den Außenministern der USA, Großbritanniens, Italiens und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell teil.

Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation Hamas hatten am Samstag in großem Rahmen Israel angegriffen, hunderte Menschen getötet und viele Israelis als Geiseln genommen oder entführt. Israel antwortete mit Luftangriffen auf Einrichtungen der Hamas.