Deutschland übernimmt Präsidentschaft der Sahel-Allianz

Nouakchott (dpa) - Deutschland übernimmt den Vorsitz des wichtigsten internationalen Unterstützer-Verbunds für die afrikanische Sahel-Region. Entwicklungsministerin Svenja Schulze reiste dafür zur Generalversammlung der Sahel-Allianz in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott. „Ich übernehme die Präsidentschaft der Sahel-Allianz, um zu zeigen, dass Deutschland mit seinen Partnern für die Region da ist und sich einsetzt in der Region“, erklärte Schulze. „Meine Prioritäten für die Sahel-Allianz liegen bei Arbeitsplätzen, Landwirtschaft und sozialer Sicherung in der Region. Und darauf, staatsfreie Räume zu verhindern.“

Die Sahel-Allianz mit 18 Mitgliedern wurde 2017 von Deutschland, Frankreich und der Europäischen Union gegründet, um die von großer Armut und Terrorismus bedrohten Länder des G5-Bündnisses der Sahel-Staaten - Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad - zu unterstützen. Bislang gab die Allianz mehr als 28 Milliarden Euro in der Region aus. Deutschland ist mit 2,73 Milliarden Euro in 181 Projekten viertgrößter Geldgeber hinter Weltbank, Frankreich und EU. Die Sahelzone erstreckt sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer.

Schwerpunkte der deutschen Präsidentschaft sollen Projekte für Bildung und Beschäftigung, der Ausbau der sozialen Absicherung und Unterstützung für den kommunalen Aufbau von Wasserversorgung, Kliniken, Schulen und Märkten sein. „So merkt die Bevölkerung, wer sich ernsthaft kümmert und wer nicht. Denn Terrorgruppen verlegen keine Wasserleitungen“, erklärte Schulze.