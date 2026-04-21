Deutschland und Brasilien schmieden engere Allianz

Hannover (dpa) – Deutschland und Brasilien wollen ihre strategische Partnerschaft deutlich ausweiten. Das kündigten Friedrich Merz und Luiz Inácio Lula da Silva nach gemeinsamen Regierungskonsultationen in Hannover an, die am Rande der Hannover Messe stattfanden.

„Die Nähe zwischen unseren Ländern ist notwendiger denn je – in einer Zeit, in der sich die Weltordnung so grundlegend ändert. Wir wollen den gegenseitigen Nutzen stärken und ein Netz starker Partner sein“, sagte Merz.

Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Handelsvolumen soll deutlich steigen, auch gestützt durch das EU-Mercosur-Abkommen. Zudem planen beide Länder eine engere Kooperation bei kritischen Rohstoffen. Brasilien gilt als wichtiger Lieferant seltener Erden.

Auch im Rüstungsbereich rücken beide Staaten näher zusammen. Brasilien zeigt Interesse an weiteren Fregatten aus deutscher Produktion sowie an Kooperationen bei Luftabwehrsystemen und Drohnentechnologie.

Die Zusammenarbeit wird auch in Zukunftsfeldern ausgeweitet. Beide Regierungen unterzeichneten sechs Absichtserklärungen, unter anderem zu Klima, Energie, Rohstoffen, Raumfahrt, Meeresforschung und Quantentechnologien.

Parallel treiben beide Länder den Klimaschutz voran. Mit der „Tropical Forest Forever Facility“ soll ein internationales Finanzierungsinstrument entstehen, das den Erhalt von Tropenwäldern finanziell fördert.

Zugleich sprachen sich beide Seiten für eine Reform der Vereinten Nationen aus.