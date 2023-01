Deutschland und Norwegen verstärken Energie-Kooperation

Im Rahmen politischer Gespräche in der norwegischen Hauptstadt Oslo hat Deutschland seine Energiepartnerschaft mit dem skandinavischen Land intensiviert. Norwegen und Deutschland vereinbarten eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Klima, Erneuerbare Energien und grüne Industrie. Gemeinsames Ziel ist es, die Dekarbonisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Auch bekräftigten die Partner ihre gemeinsame Absicht, bis 2030 eine großflächige Versorgung mit Wasserstoff und die dafür notwendige Infrastruktur von Norwegen nach Deutschland aufzubauen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte zu seiner zweitägigen Reise: „Norwegen ist ein wichtiger, gleichgesinnter und sehr verlässlicher Partner für Deutschland. Das hat sich letztes Jahr nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise noch mal eindrücklich bewiesen. Unsere enge Zusammenarbeit in Energie- und multilateralen Klimafragen wollen wir weiter vertiefen.“