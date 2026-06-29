Deutschland und Ukraine vertiefen Forschungskooperation

Danzig (d.de/BMFTR) - Deutschland und die Ukraine wollen ihre Zusammenarbeit in Forschung, Technologie und Innovation deutlich vertiefen. Auf der Ukraine Recovery Conference in Danzig bekräftigten das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und die ukrainische Seite diesen Kurs mit einer gemeinsamen Vereinbarung. Ziel ist es, den Wiederaufbau der Ukraine stärker auf Wissenschaft und Innovation zu stützen und das Land enger an den Europäischen Forschungsraum heranzuführen.

Um die Kooperation auszubauen, unterzeichneten das BMFTR und das ukrainische Wirtschaftsministerium in Danzig ein Memorandum of Understanding (MoU). Es schafft den Rahmen für eine intensivere Zusammenarbeit entlang der deutschen Hightech Agenda und der ukrainischen WINWIN-Strategie. Geplant sind ein stärkerer politischer und fachlicher Austausch sowie neue gemeinsame Projekte. Im Fokus stehen dabei strategische Schlüsseltechnologien und der Aufbau leistungsfähiger Innovationsökosysteme, die den Wiederaufbau langfristig unterstützen können.

Deutschland gilt in Europa als wichtigster Partner der Ukraine in Wissenschaft, Forschung und Innovation. Das BMFTR will die Kooperation nach eigenen Angaben bis 2029 mit mehr als 110 Millionen Euro fördern.