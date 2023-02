Deutschland unterstützt Jemen mit 120 Millionen Euro

Genf (dpa) - Bei einer internationalen Konferenz sind annähernd 1,2 Milliarden US-Dollar (etwa 1,13 Milliarden Euro) an humanitärer Hilfe für das Bürgerkriegsland Jemen zusammengekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen versprachen am Montag in Genf mehr als 30 Länder konkrete weitere Spenden. Deutschland sagte 120 Millionen Euro zu. Außenministerin Annalena Baerbock betonte: „Im Jemen sehen wir seit Jahren eine der schlimmsten humanitären Katastrophen auf der Welt, vor der die Welt immer wieder und viel zu oft die Augen verschlossen hat.“

Nach fast acht Jahren Bürgerkrieg brauchen im ärmsten arabischen Land mehr als 20 Millionen Menschen Unterstützung - annähernd zwei Drittel der Bevölkerung. 2014 hatten die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen das Land überrannt. Seitdem beherrschen sie weite Teile vor allem im Norden. Bekämpft werden sie von der Regierung und einer Militärkoalition unter Führung von Saudi-Arabien. Der Bürgerkrieg hat Millionen Menschen im Land vertrieben. Mehr als zwei Millionen Kinder sind stark unterernährt, Hunderttausende in lebensbedrohlichem Zustand.

Baerbock verwies darauf, dass 400.000 Kinder unter extremsten Hunger litten. Gerade im Licht des brutalen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine liege es „in unserer Verantwortung, mehr für die humanitäre Hilfe weltweit und gerade auch im Jemen bereitzustellen“. Zahlreiche ärmere Länder leiden unter den Preisanstieg für Lebensmittel, weil Russland in seinen Krieg gegen die Ukraine ukrainische Exporte von Getreide und Dünger teils blockiert hat und selbst wegen Sanktionen schwerer exportieren kann.