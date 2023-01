Deutschland unterstützt Pakistan mit 90 Millionen Dollar

Genf (dpa) - Pakistan hat für den Wiederaufbau nach den verheerenden Überschwemmungen Finanzzusagen in Milliardenhöhe bekommen. Bei einer UN-Konferenz zur Unterstützung Pakistans kamen am Montag in Genf Zusagen im Umfang von mehr als 9 Milliarden Dollar zusammen, wie die pakistanische Regierung berichtete. Es handele sich um neue Mittel, betonte die Staatssekretärin im Außenministerium.

Deutschland versprach weitere 90 Millionen Dollar (84 Millionen Euro) etwa für den Bau von Regenrückhaltebecken und Entwässerungssystemen. Es könne im Laufe des Jahres noch mehr werden, sagte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium. Er mahnte wie viele Geberländer Reformen in Pakistan an, um die Wirtschaft voranzubringen.