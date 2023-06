Deutschlandbesuch der chinesischen Regierung

Berlin (dpa) – Zum Auftakt des Deutschlandbesuchs der chinesischen Regierung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in Berlin empfangen. Am Montagabend steht ein Essen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm, am Dienstag finden die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt. Es ist die erste Auslandsreise des neuen chinesischen Regierungschefs seit seinem Amtsantritt im März. Li wird von neun weiteren Regierungsvertretern begleitet und bis Mittwoch in Deutschland bleiben. Nach den politischen Gesprächen in Berlin ist ein Besuch in München geplant.

Auf deutscher Seite werden an den Regierungskonsultationen neben Scholz acht Ministerinnen und Minister teilnehmen. Die Bundesregierung führt solche Treffen regelmäßig mit besonders engen Partnern wie Frankreich, Spanien oder den Niederlanden oder aber mit Ländern durch, die für sie besonders wichtig sind wie China, Indien oder Brasilien. Die Regierungskonsultationen mit China sind bereits die siebten seit der Premiere 2011 in Berlin.

Scholz erwartet nach eigenen Worten ein „ganz wichtiges Arbeitstreffen“. Es sei der richtige Zeitpunkt und es gebe eine Weltlage, in der es besonderen Sinn mache, sich miteinander auszutauschen. Hauptthema soll der Kampf gegen den Klimawandel und der damit verbundene Umbau der Wirtschaft sein.