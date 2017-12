Deutschlands kulturelles Erbe

Wiesbaden (dpa) – Das kulturelle Erbe Deutschlands wird in 6710 Museen, mehr als 9100 Öffentlichen Bibliotheken sowie 83 Archiven von Bund und Ländern gesammelt. Auf je 100 000 Einwohner kamen bundesweit acht Museen und elf Öffentliche Bibliotheken.

Fast die Hälfte der Museen entfällt auf Volks- und Heimatkunde. Im Bundesländervergleich (ohne Stadtstaaten) fielen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durch eine überdurchschnittlich hohe Dichte an Museen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner auf (jeweils 13). In Nordrhein-Westfalen kamen lediglich 4 Museen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bei den Öffentlichen Bibliotheken ist die Dichte in Rheinland-Pfalz (16 Einrichtungen pro 100 000 Einwohner) und Bayern (15) besonders hoch. Dagegen liegt der Wert in Schleswig-Holstein bei fünf Einrichtungen. In den Stadtstaaten standen nur zwei öffentliche Bibliotheken je 100 000 Einwohner zur Verfügung. Die Zahl der Einrichtungen sagt aber nichts über deren Größe aus, betonen die Statistiker.

Berlin hat mit seinen großen Museen unter den Bundesländern die meisten Besucher. In der Bundeshauptstadt kamen 2015 pro Einwohner 4,6 Besuche. Dagegen waren es im Saarland nur 0,6 Besuche. Insgesamt zählten die Museen 114 Millionen Besuche. Dies geht aus dem am Dienstag erstmals vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichten Bericht zu Museen und Bibliotheken hervor.