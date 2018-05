DFB-Chef zu Besuch in Russland

Moskau (dpa) - Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat Reinhard Grindel in Russland für den Sport als Mittel der Völkerverständigung geworben. «Wir wollen Brücken zwischen den Menschen und Völkern bauen», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes am Montag in Moskau zum Auftakt einer deutsch-russischen Fußballwoche. Gerade angesichts politischer Spannungen zwischen WM-Gastgeber Russland und dem Westen sei dies wichtig. Daher lehne er auch westliche Rufe nach einem Boykott des Turniers ab. «Wir wollen, dass sich die Menschen begegnen», sagte Grindel.

Der frühere CDU-Politiker reiste mit einer Delegation aus deutschen Fußball-Vertretern nach Russland. Auf dem Programm des fünftägigen Besuchs standen unter anderem Treffen mit dem russischen Verbandschef Alexander Alajew sowie dem Generaldirektor des WM-Organisationskomitees, Alexej Sorokin.

Höhepunkt ist ein Freundschaftsspiel der U18-Nationalmannschaft gegen Russland am Dienstag in Wolgograd, dem früheren Stalingrad und Schauplatz einer entscheidenden Schlacht des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. Das sei «ein starkes Zeichen der Versöhnung und des friedlichen Miteinanders», sagte Grindel vor seiner Abreise.