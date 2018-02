Die Filme im Berlinale-Wettbewerb

Berlin (dpa) - Bei der Berlinale sind es noch vier Tage, bis die Bären-Trophäen verliehen werden. Am Mittwoch startet der dritte deutsche Film im Wettbewerb. In «Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot» schildert Philip Gröning («Die große Stille») die Geschichte von Zwillingen in der Zeit des Umbruchs an der Schwelle zum Erwachsenwerden.

Aus dem Iran startet «Pig» von Mani Haghighi in den Wettbewerb des Filmfestivals. Die Berlinale verspricht eine «knallige Komödie», die sich in eine «abgründige Psychostudie über eine zutiefst gekränkte Künstlerseele und das ewige Kind im Manne» entwickelt.

Außer Konkurrenz läuft der Thriller «Unsane - Ausgeliefert» von US-Regisseur Steven Soderbergh («Traffic», «Ocean's Eleven»). Darin spielt Claire Foy - bekannt als Queen in der Serie «The Crown» - eine Frau, die gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Einrichtung festgehalten wird.

Für Fans von Astrid Lindgren (1907-2002) bietet sich das Berlinale-Special «Becoming Astrid» an. Pernille Fischer Christensen («Eine Familie») erzählt darin von den jungen Jahren der schwedischen Schriftstellerin. Die Hauptrolle spielt Alba August, die bei dem Festival als eine der zehn europäischen Shooting Stars geehrt wurde.

Am Samstag werden der Goldene und die Silbernen Bären verliehen - 19 Filme haben Chancen. Insgesamt sind bei dem Festival bis zum Sonntag fast 400 Filme zu sehen.