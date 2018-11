Die "Hall of Fame" des Fußballs

Dortmund (dpa) - Elf außergewöhnliche Ex-Kicker und eine Trainer-Legende sind in die neue Ruhmeshalle des deutschen Fußballs gewählt worden. Der frühere Torhüter Sepp Maier, die ehemaligen Abwehrspieler Franz Beckenbauer, Andreas Brehme und Paul Breitner, die Ex-Mittelfeld-Asse Fritz Walter, Lothar Matthäus, Matthias Sammer und Günter Netzer sowie die Angreifer Gerd Müller, Uwe Seeler und Helmut Rahn bilden die Gründungself der neu geschaffenen Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die meisten Stimmen der Sportjournalisten-Jury bei den Trainern erhielt der 1954er Weltmeister-Coach Sepp Herberger.

Die Hall of Fame wird Teil der Dauerausstellung im Fußballmuseum. Mit einer Gala im April 2019 wird die Aufnahme der Gründungsmitglieder gefeiert. Im kommenden Jahr soll zudem anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des ersten EM-Titels der deutschen Frauen bei der Heim-Europameisterschaft 1989 eine weibliche Gründungself gewählt werden.