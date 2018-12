Digitalgipfel der Bundesregierung

Nürnberg (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich erneut für einen Zusammenschluss europäischer Unternehmen in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) ausgesprochen. Die Lösung liege in der Kooperation und im Bündeln von Kräften. Man werde schauen müssen, wo es Hemmnisse im Wettbewerbs- und Kartellrecht gebe - «damit diese Unternehmen zusammenarbeiten können und ein neuer Akteur entsteht».

Altmaier sagte, er habe schon mit Unternehmen über seine Idee gesprochen. Namen wollte er aber nicht nennen. «Das wäre jetzt ein Anfängerfehler, wenn ich da meine Karten aufdecken würde.» Altmaier bezeichnete die Idee als ambitioniertestes industriepolitisches Projekt, «das wir in den letzten Jahrzehnten angestoßen haben». Deshalb werde es einer gewissen Vorbereitung bedürfen.

Bereits im Juli hatte sich der Bundeswirtschaftsminister für einen «Airbus für KI» ausgesprochen. Der Flugzeugbauer Airbus gilt als Vorzeigebeispiel für die Schaffung eines europäischen Branchen-Champions.

Die zwölfte Ausgabe des Digitalgipfels der Bundesregierung steht unter dem Motto «Künstliche Intelligenz - ein Schlüssel für Wachstum und Wohlstand». Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel werden auch Bundesminister erwartet. Eröffnet wird das Hauptprogramm von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Am zweiten Gipfel-Tag steht die nationale KI-Strategie im Fokus. Vor rund drei Wochen hatte die Bundesregierung bei einer Kabinettsklausur beschlossen, bis zum Jahr 2025 zusätzlich drei Milliarden Euro in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu investieren. Sie gilt als Schlüsseltechnologie von morgen. Darunter fallen etwa selbstfahrende Autos oder Roboter in der Altenpflege. Bisher haben in diesem Bereich vor allem China und die USA die Nase vorn.

Am Montag hatte der zweitägige Digitalgipfel mit Vorträgen und Präsentationen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begonnen. Die Veranstaltung wird seit 2006 jedes Jahr vom Bundeswirtschaftsministerium ausgerichtet.