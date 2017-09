Dortmund an der Spitze

Dortmund (dpa) - Sehenswerte Tore, viel Dominanz und doppelte Hilfe durch den Videobeweis – Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga in beeindruckender Manier gefestigt. Vier Tage nach der Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur fand der Revierclub beim 5:0 (2:0) über den Tabellenletzten 1. FC Köln zurück in die Erfolgsspur. Vor 81 000 Zuschauern im Signal Iduna Park profitierte der BVB bei den Treffern von Sokratis (45. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (59./Foulelfmeter) gleich zweimal vom Videobeweis. Maximilian Philipp (3./69.) und erneut Aubameyang (60.) rundeten die ansehnliche Leistung der seit nunmehr 40 Heimspielen unbesiegten Borussia ab. Dagegen müssen die Kölner weiter auf ihren ersten Punktgewinn in dieser Saison warten. Die erste Niederlage gegen den BVB unter der Regie von Trainer Peter Stöger fiel unerwartet deutlich aus und verschärfte beim Europa-League-Teilnehmer die Krise.

Nach den kurzfristigen Ausfällen von Weltmeister Mario Götze, der am Kiefer verletzt ist, und Neuzugang Jeremy Toljan (muskuläre Probleme) blieb ein Platz auf der Dortmunder Auswechselbank frei. Ungeachtet dieser Personalprobleme erwischte der BVB einen Start nach Maß. Die Kooperation zweier Neuzugänge bescherte gleich im ersten Angriff die Führung. Dem ehemaligen Freiburger Philipp gelang nach Flanke von Andrej Jarmolenko aus kurzer Distanz per Kopf sein erster Treffer für seinen neuen Club.

Trotz des frühen Rückstandes blieben die Kölner bei ihrer defensiven Ausrichtung. Deshalb entwickelte sich ein lange Zeit einseitiges und wenig ansehnliches Spiel mit viel Ballbesitz für den BVB, aber wenig Chancen. Bis auf einen Schuss von Pierre-Emerick Aubameyang in der 17. Minute, den FC-Keeper Timo Horn parierte, geriet die Gäste-Abwehr lange Zeit nur selten ins Wanken. Allerdings tat die im Vergleich zum Europa-League-Auftritt beim FC Arsenal (1:3) am Donnerstag auf drei Positionen veränderte FC-Elf in der Offensive zu wenig, um für genügend Entlastung zu sorgen.

Nicht zuletzt deshalb wurden die Bemühungen der Dortmunder kurz vor der Pause doch noch belohnt. Ein erst nach Videobeweis gegebener Treffer von Sokratis brachte den BVB mit 2:0 in Führung. Wie die TV-Bilder ergaben, wurde FC-Torhüter Horn beim Dortmunder Eckball nicht von einem Gegner, sondern von Mitspieler Dominique Heintz behindert. Deshalb nahm Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) seine Foul-Entscheidung zurück und entschied auf Tor.

Damit waren die Kölner nach Wiederanpfiff gezwungen, mehr Eigeninitiave zu entwickeln. Das eröffnete den Dortmundern mehr Räume – und Torchancen. So waren Aubameyang (46.) und Mahmoud Dahoud (51.) dem 3:0 nahe. Wenige Minuten später kam dem BVB erneut der Videobeweis zu Hilfe. Nach einem zunächst ungeahndeten Handspiel entschied der Referee nach dem Dialog mit seinem Assistenten im Nachhinein auf Elfmeter, den Aubameyang sicher verwandelte. Damit war die Partie entschieden. Mit den weiteren Treffern von Aubameyang, der erstmals gegen den 1. FC Köln traf, und Philipp war der überforderte Tabellenletzte noch gut bedient.