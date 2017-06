Ehre für den Schwarzwald

Paris (dpa) - Ein Teil des Schwarzwalds darf sich künftig mit dem Titel Unesco-Biosphärenreservat schmücken. Die Kultur- und Wissenschaftsorganisation der Vereinten Nationen erkannte ein Gebiet im südlichen Teil des Mittelgebirges am Mittwoch an, wie eine Sprecherin in Paris mitteilte. Das neue Reservat ist 630 Quadratkilometer groß - ein gutes Stück größer als der Bodensee - und liegt überwiegend westlich und südlich des Feldbergs.

Die Fläche war bereits im vergangenen Jahr nach baden-württembergischen Landesrecht als Biosphärengebiet anerkannt worden. Neben Mischwäldern ist die Region durch Bergweiden und urige Ortschaften geprägt.

Unesco-Biosphärenreservate sollen Modellregionen für nachhaltige Entwicklung mit einem Ausgleich der Interessen von Umweltschutz und Wirtschaft sein. Bislang waren weltweit 669 solcher Gebiete anerkannt, davon 15 in Deutschland. Dazu gehören das niedersächsische Wattenmeer, der Spreewald und das Berchtesgadener Land.