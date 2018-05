Ehrung für deutsche Lepra-Ärztin

Karachi (dpa) - Pakistan hat eine Gedenkmünze für die deutsche Ordensfrau und Lepra-Ärztin Ruth Pfau (1929-2017) vorgestellt. Die Kupfer-Nickel-Münze im Wert von 50 Rupien (etwa 35 Cent) sei ab Mittwoch erhältlich, teilte die pakistanische Nationalbank SBP mit. Die Vorderseite der Münze zeigt ein Porträt der 2017 gestorbenen Ärztin.

Pfau, die nach fast 60 Jahren in Pakistan im vergangenen Jahr im Alter von 87 Jahren gestorben war, hatte als junge Frau in einem Armenviertel der Millionenstadt Karachi zum ersten Mal Menschen getroffen, die an Lepra litten - eine chronische Infektionskrankheit, die unter anderem Haut und Nerven angreift. In einer Bretterbude behandelte sie ihre ersten Patienten. Mit Hilfe von Spenden aus Deutschland wurde daraus ein Krankenhaus.

Nach ihrem Tod ließ Pakistan die Ordensfrau mit einem Staatsbegräbnis beisetzen und ehrte sie bereits mit einer Briefmarke. Ihre Zimmer im Marie-Adelaide-Lepra-Zentrum in Karachi wurden kürzlich zu einem Museum. Pfau ist erst der fünfte Mensch in der Geschichte Pakistans, der mit einer Gedenkmünze geehrt wird. Bislang wurde diese Ehre etwa Landesvater Muhammad Ali Jinnah und Nationaldichter Allama Muhammad Iqbal zuteil.

Durch Pfaus Bemühungen habe Pakistan als erstes Land in der Region Lepra unter Kontrolle bringen können, sagte SBP-Gouverneur Tariq Bajwa am Dienstagabend bei der Präsentation der Münze. «Wir können ihr mit keiner Zahl von Preisen und Anerkennungen die außergewöhnlichen Dienste für unser Land vergelten.»