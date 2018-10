Ehrung für Merkel in Israel

Jerusalem (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa erhalten. Die Hochschule begründete die Ehrung mit dem Führungsstil der Kanzlerin, der auf den Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten basiere. Merkel sei ein Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt, hieß es am Donnerstag in Jerusalem bei der Verleihung im Israel-Museum.

Merkel wertete die Auszeichnung als «Vertrauensbeweis, auch stellvertretend für mein Land, das ich vertreten darf». Dieses Vertrauen gleiche vor dem Hintergrund der von Deutschland während des Holocausts begangenen Verbrechen einem «Wunder». Die mit Israel aufgebaute Freundschaft sei ein «unschätzbares Geschenk». Gerade in der heutigen Zeit müsse man die freiheitlichen Werte «ohne Kompromisse vertreten», betonte die Kanzlerin. Die Bundesregierung wende sich entschlossen gegen Antisemitismus, «ganz gleich, von wo er ausgeht, in welcher Form er sich äußert».

Merkel, die einen Doktor in Physik hat, habe sich gegen Rassismus und Antisemitismus und für wissenschaftliche Kooperationen zwischen beiden Ländern eingesetzt, hieß es in der Würdigung durch die Universität Haifa. Diese Auszeichnung würdige auch ihren unerschütterlichen Beitrag zu der starken Freundschaft und den tiefen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel.

Es ist die 15. Ehrendoktorwürde für Merkel, unter anderem wurde sie so von der Hebräischen Universität in Jerusalem und der Frauenuniversität EWHA in Seoul geehrt. Die deutsche Kanzlerin hält sich zur Zeit zu Regierungskonsultationen in Jerusalem auf.