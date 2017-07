Berlin (dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Kanzleramt in Berlin empfangen. Sie sieht in Xi Jinping einen wichtigen Verbündeten angesichts weltweiter Unsicherheit und Krisen. Es sei eine große Freude, «Sie hier begrüßen zu können in einer Zeit der Unruhe in der Welt», sagte Merkel zur Begrüßung. China und Deutschland könnten einen Beitrag dazu leisten, «diese Unruhe auch etwas zu besänftigen und daraus eine etwas ruhigere Welt zu machen». Sie glaube, dass der Besuch «eine gute Gelegenheit ist, unsere umfangreichen strategischen Beziehungen auch zu erweitern und zu verbreitern».

Xi betonte, die deutsch-chinesischen Beziehungen seien politisch, wirtschaftlich und beim Austausch zwischen den Gesellschaften «eine Erfolgsgeschichte». Auf dieser Basis hoffe er auf eine neue Phase und weitere Vertiefung der Partnerschaft. Beide Länder wollten in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Finanzwesen und Investitionen sowie beim Kampf gegen den Terrorismus stärker als bisher zusammenarbeiten. Dies gelte auch für Hochtechnologiebereiche wie die Luft- und Raumfahrt und die intelligente Fertigung im Wirtschaftsbereich.

Xi Jinping wurde zum offiziellen Auftakt seines Deutschland-Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Er trug sich am Mittwoch im Berliner Schloss Bellevue in das Gästebuch ein. Am Mittwochnachmittag wollten Merkel und Xi die zwei neuen Riesenpandas im Berliner Zoo besuchen, die vor wenigen Tagen aus China eingetroffen waren.