Einfach treiben lassen

Kassel/Athen (dpa) - Es raunt und stöhnt, grunzt und zischt. Auf der Bühne sitzen die Künstler der documenta 14 und die Verantwortlichen der größten Kunstausstellung der Welt. Bei der Voreröffnung am Donnerstag sind sie Teil einer Performance. Auch der künstlerische Leiter Adam Szymczyk und Geschäftsführerin Annette Kulenkampff gurgeln und glucksen mit.

Die Aktion ist gut gewählt, um eine documenta in ein Bild zu fassen, bei der fast alles anders ist als bisher. Zum ersten Mal seit 1955 wird die Ausstellung nicht in Kassel, sondern an einem anderen Ort eröffnet: in Athen. Das Kuratorenteam, das nach der Performance zwei Stunden lang sein Konzept erläutert, versteht das als politisches Statement: raus aus der Kunst-Komfortzone Mitteleuropas hin zum krisengeschüttelten Rand des Kontinents.

Aber die eigenen Themen kommen mit. Freunde des 2006 in Kassel ermordeten NSU-Opfers Halit Yozgat treten beim Festakt ans Mikrofon und plädieren für eine Überwindung von Nationen und den Aufbau einer «Gesellschaft von Menschen».

Ist das Kunst? Für den aus Polen stammenden Kopf der documenta 14 schon. Zum Programm gehören Musik und Tanz, Film und Debatten, Radiosendungen und Fernsehprogramme, politische Aktionen, Essen, Trinken, Spazierengehen und so viele Performances wie nie zuvor. Die ganze Stadt soll 100 Tage lang zur «sozialen Skulptur» werden.

Dem ortsunkundigen Kultur-Touristen fordert das einiges ab. Der documenta-Stadtplan, der am Donnerstag verteilt wurde, listet 37 Schauplätze in Athen auf: vier großen Institutionen und massenhaft Off-Locations in allen Stadtteilen. Wer wann was wo macht in den nächsten 100 Tagen in Athen, muss der Besucher entweder vorher gründlich recherchieren - oder sich einfach treiben und überraschen lassen. Schon am ersten Tag stellen die meisten fest: macht Spaß.

Zur offiziellen Eröffnung der documenta 14 für das Publikum am Samstag in Athen wird es auch ein künstlerisch gedachtes Zeichen in Kassel geben. Von Samstag an wird über die gesamte Dauer der Ausstellung von 163 Tagen täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr weißer Rauch von einem Turm aus aufsteigen. Dabei handelt es sich um die Arbeit des Künstlers Daniel Knorr mit dem Titel «Expiration Movement». Der Rauch steigt von der Spitze des Zwehrenturms in Kassel auf. Damit soll ein «optimistischer und warmer Gruß» in die documenta-Stadt Athen gesendet werden, wie die Ausstellungsmacher erklärten.

In Kassel, der Geburtsstadt der documenta, beginnt die Kunstschau erst am 10. Juni. In Athen läuft sie bis zum 16. Juli. Werke und Performances von mehr als 150 Künstlern an fast 50 Orten sind in der griechischen Hauptstadt zu sehen.