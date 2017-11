Elektrobranche steigert Exporte

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Elektroindustrie hat ihre Exporte deutlich gesteigert. Die Ausfuhren wuchsen im September gemessen am Vorjahresmonat um 6,4 Prozent auf 17 Milliarden Euro. Dies sei der zweithöchste Wert, der je in einem Berichtsmonat erreicht worden sei, teilte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) am Montag in Frankfurt mit. Besonders deutlich wuchsen die Exporte nach Russland, Lateinamerika und China. Während der wichtige Abnehmermarkt Eurozone robust zulegte, stiegen die Ausfuhren in die USA kaum.

Die Elektrobranche verzeichnet seit längerem gute Geschäfte. Zuletzt hatte die deutsche Schlüsselbranche ihre Produktionsprognose angehoben, für 2017 peilt sie einen Umsatzrekord an. Nach den ersten drei Quartalen steht dank kräftigen Zuwächsen in Europa, den USA und China ein Exportplus von 10,2 Prozent auf 147,2 Milliarden Euro.