Enge Zusammenarbeit beim Thema KI in Europa

Rom (dpa) - Deutschland, Frankreich und Italien wollen beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) enger zusammenarbeiten, um Europa im internationalen Wettbewerb auf diesem Feld zu stärken. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck und seine Kollegen aus Frankreich und Italien, Bruno Le Maire und Adolfo Urso, warnten zugleich vor übertriebener Regulierung von KI innerhalb der Europäischen Union.

Angesichts des internationalen Wettbewerbs müsse man sich „strategisch absprechen“, sagte Habeck.

Deutschland, Frankreich und Italien sind die drei größten EU-Volkswirtschaften und gehören zur G7-Gruppe der weltweit stärksten Industrienationen. Italien übernimmt dort Anfang 2024 für ein Jahr den Vorsitz.

Die Minister betonten, dass Europa beim Thema KI auf internationaler Ebene mithalten könne. „Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben Unternehmen, die in vielen Bereichen besser sind als die US-Tech-Giganten“, sagte Habeck. Zugleich mahnte er schnellere Entscheidungen auf europäischer Ebene an. „Wenn das Warten dreieinhalb Jahre dauert, haben wir keine Chance mehr“, sagte Deutschlands Vizekanzler. „Sonst regulieren wir am Ende einen Markt, den es gar nicht mehr gibt.“