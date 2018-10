Engere deutsch-spanische Verbindung

Madrid (dpa) - Deutschland und Spanien wollen in der EU weiter eng zusammenarbeiten - gegen nationalistische Tendenzen und die Aufweichung liberaler und rechtsstaatlicher Grundprinzipien. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte am Mittwoch bei einem Mittagessen mit König Felipe VI. in der spanischen Hauptstadt Madrid, die multilaterale, regelbasierte Friedensordnung werde selbst von denen angefochten, die für ihren Erhalt bislang entscheidend gewesen seien.

Steinmeier sagte, Felipe habe seine Regentschaft in keiner einfachen Zeit angetreten. Er bescheinigte dem spanischen König, mit seiner Ruhe, Klugheit und klaren Werteorientierung schaffe er die nötige Rückversicherung für die politisch Handelnden in seinem Land – und garantiere Stabilität in unruhigen Zeiten. Ohne die Abtrennungsbestrebungen in Katalonien zu nennen, sagte der Bundespräsident: «Uns Deutschen ist an einem starken, einigen und stabilen Spanien gelegen.» Zudem würdigte er die Bedeutung des Landes für ein liberales und rechtsstaatliches Europa.

Steinmeier unterstrich zudem, Spanier und Deutsche seien seit der gemeinsamen Mitgliedschaft in der Europäischen Union noch einmal näher gerückt. «Wir sind in vielem gleichgesinnt, gerade ...., wenn es um die Zukunft Europas geht.» Deutschland sei dankbar, Spanien an seiner Seite zu wissen, wenn es darum gehe, in den Stürmen der heutigen Zeit den richtigen Kurs zu bestimmen.

Felipe betonte seinerseits, Deutschland habe sich für eine Politik des Multilateralismus entschieden. Hier könne Deutschland auf Spanien zählen.